Mafia in Thüringen: Ausschuss hört Experten

Erfurt. Der im April vom Thüringer Landtag eingesetzte Mafia-Untersuchungsausschuss hat am Dienstag mit der Anhörung von Experten begonnen. Dabei ging es um die Frage, wie sich die italienische Mafiaorganisation ’Ndrangheta seit den 1990er Jahren in Thüringen ausbreiten konnte. Die Soziologin Zora Hauser sagte in ihrer Stellungnahme, die Mafia habe ab Mitte der 90er Jahre verstärkt in Ostdeutschland investiert. Thema des Untersuchungsausschusses sind auch die Verbindungen von ’Ndrangheta-Angehörigen zu Politikern sowie Mitarbeitern der Justiz und der Verwaltung. Der Untersuchungsausschuss soll insbesondere klären, warum ein Ermittlungsverfahren im Jahr 2006 eingestellt wurde, obwohl vielversprechende Ergebnisse zu erwarten gewesen sein sollen. (dpa/jW)