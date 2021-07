Tokio: 60.000 Polizisten bei Olympia

Tokio. Japan mobilisiert für die Olympischen Spiele eine Rekordzahl von fast 60.000 Polizisten. Das gab die nationale Polizeibehörde am Freitag bekannt. Obwohl Zuschauer wegen der Coronapandemie von nahezu allen Wettkämpfen ausgeschlossen wurden, sei die ursprünglich geplante Zahl der Beamten nur geringfügig reduziert worden. So viele Polizisten hat Japan bisher noch bei keiner Veranstaltung aufgebracht. Die wegen Corona um ein Jahr verschobenen Spiele eröffnen am 23. Juli. (dpa/jW)