Putschversuch in Türkei: 4.900 verurteilt

Istanbul. Im Zusammenhang mit dem Putschversuch vor fünf Jahren in der Türkei sind nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu vom Dienstag rund 4.900 Menschen in erster Instanz verurteilt worden. Davon hätten 3.000 Angeklagte eine lebenslange Haftstrafe erhalten. Von 289 Putschprozessen läuft nur noch einer. Am Abend des 15. Juli 2016 hatten Teile des Militärs gegen die Regierung des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan geputscht. (dpa/jW)