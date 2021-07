Irak: 64 Tote nach Krankenhausbrand

Nassirija. Durch einen Brand in einem Krankenhaus im Südirak sind 64 Menschen gestorben, wie Ammar Baschar, Sprecher der lokalen Gesundheitsbehörde, am Dienstag berichtete. Medizinischen Kreisen zufolge wurden bei dem Unglück etwa 100 Menschen verletzt, einige von ihnen schwer. Örtliche Medien berichteten, dass bei der Gerichtsmedizin 60 Leichen eingetroffen seien, von denen die Hälfte noch nicht identifiziert sei. Das Feuer war am späten Montag abend in einer Isolationsstation für Covidpatienten im Krankenhaus Imam Al-Hussein ausgebrochen. Eine offizielle Erklärung zur Ursache des Feuers gab es zunächst nicht. Augenzeugen sagten, eine Sauerstoffflasche sei explodiert. Dies war Berichten zufolge auch Auslöser für einen verheerenden Brand in einem Krankenhaus in Bagdad im April, bei dem mehr als 80 Menschen ums Leben gekommen waren. (dpa/jW)