Nord Stream 2: Ende August Abschluss der Bauarbeiten

Berlin. Die Ostseepipeline Nord ­Stream 2 soll in einigen Wochen fertiggestellt sein. »Wir gehen davon aus, dass die Bauarbeiten Ende August beendet sind«, sagte der Vorstandschef der Nord Stream 2 AG, Matthias Warnig, dem Handelsblatt (Montagausgabe). »Mittlerweile sind 98 Prozent der Pipeline fertiggestellt. Die zwei Prozent, die noch fehlen, betreffen einen der beiden Stränge. Der andere Strang ist komplett gebaut«, erläuterte Warnig. Ziel sei es, die Erdgaspipeline »noch in diesem Jahr in Betrieb zu nehmen«, bekräftigte der Geschäftsführer. Berichte, es gebe Probleme mit der von den Genehmigungsbehörden geforderten Zertifizierung der Arbeiten, wies Warnig zurück. (dpa/jW)