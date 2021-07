Beuth simuliert Neuanfang

imago images/Hannes P. Albert Ein Polizist greift mit dem Teleskopschlagstock linke Demonstranten an (Frankfurt am Main, 1.5.2021)

Lakonisch kommentierte Hermann Schaus, innenpolitischer Sprecher der Fraktion Die Linke im Hessischen Landtag, am Montag mittag eine Pressekonferenz kurz zuvor. »Im Innenministerium von Peter Beuth tanzen die Mäuse weiter auf dem Tisch«, konstatierte er in einer Mitteilung. Von einem Neuanfang könne keine Rede sein. Der hessische Innenminister hatte bei besagter Pressekonferenz in Wiesbaden den Abschlussbericht einer Expertenkommission mit dem hochtrabenden Titel »Verantwortung der Polizei in einer pluralistischen Gesellschaft« vorgestellt.

Knapp ein Jahr lang hatte die Kommission sich mit den Zuständen in der hessischen Polizei befasst, die zuletzt durch das Auffliegen rechter Chatgruppen beim Frankfurter SEK und dessen nachfolgender Auflösung erneut deutlich geworden waren. Bei der Pressekonferenz fehlte es zumindest nicht an deutlichen Worten. »Für die Polizei in Hessen ist ein kritischer Moment erreicht«, erklärte die Vorsitzende des Gremiums, die Juristin Angelika Nußberger. Die Vielzahl der aufsehenerregenden Vorfälle bei der Landespolizei habe zu einem deutlichen Vertrauensverlust in der Bevölkerung geführt. Die Reformen müssten deshalb schnell und nachhaltig kommen, damit der Neuanfang für alle unmittelbar sichtbar sei. Die ehemalige Vizepräsidentin am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte sprach von schockierenden Bildern, die in den Chatgruppen der Polizisten ausgetauscht worden seien.

Nach Angaben des Vizevorsitzenden der Kommission, Jerzy Montag, handelte es sich bei den Chats um extrem rechte, rassistische, antisemitische und menschenverachtende Inhalte. Es sei der Holocaust verharmlost und geleugnet sowie Behinderte und Menschen mit unterschiedlicher Hautfarbe beleidigt worden. Es sei um Gewalt- und Vernichtungsphantasien gegangen. Die Sprache in den Chats sei roh, gehässig und völlig empathielos gewesen, sagte der Rechtsexperte und frühere Grünen-Bundestagsabgeordnete. Es sei kein Fall bekannt, dass ein Mitglied der Chatgruppe Widerspruch dagegen erhoben oder die Vorfälle einem Vorgesetzten mitgeteilt habe. In den Gesprächen der Kommission mit Polizisten habe sich gezeigt, dass viele Beamte keine Kenntnis von diesen konkreten Inhalten haben, »die einem den Atem nehmen«. Deshalb sei es wichtig, innerhalb der Polizei »Ross und Reiter« zu nennen.

Auslöser für die Einsetzung der Expertengruppe waren die illegalen polizeilichen Datenabfragen im zeitlichen Zusammenhang mit den »NSU-2.0«-Drohschreiben. Der Innenminister hatte die Kommission im August 2020 berufen. Neben Vertretern des Polizeiapparats, darunter Landespolizeipräsident Roland Ullmann, sowie des Verfassungsschutzes gehörten ihr auch der hessische Datenschutzbeauftragte sowie Fachleute aus der »Zivilgesellschaft« an. Zwei Expertinnen waren bereits Anfang April 2021 im Streit ausgeschieden.

Konkret macht sich die Kommission in ihren Empfehlungen dafür stark, dass künftige Polizeianwärter regelhaft vom Landesamt für Verfassungsschutz vor der Einstellung überprüft werden. Beuth kündigte an, der Regierungskoalition von CDU und Grünen eine entsprechende Änderung hessischer Sicherheitsgesetze vorzuschlagen. »Wir müssen mit allen notwendigen Mitteln verhindern, dass bereits bekannte Extremisten in die Reihen der Polizei gelangen könnten«, sagte er. Es sei wichtig, flächendeckend und regelmäßig alle angehenden Polizeibeamten zu überprüfen. Dazu gehörten auch deren Social-Media-Aktivitäten.

Dem Linke-Politiker Schaus reicht das nicht. Es brauche einen »echten Neuanfang in der hessischen Polizei – auf allen Ebenen«, erklärte er und fügte hinzu: »Peter Beuth ist und bleibt die falsche Person, die einen solchen Neuanfang glaubwürdig gestalten kann.« Die jetzt angekündigten organisatorischen Veränderungen und die Entwicklung eines neuen Leitbildes seien nicht ausreichend, um die strukturellen Probleme bei der hessischen Polizei konsequent anzugehen. Es brauche endlich eine grundlegende Demokratisierung polizeilicher Strukturen, ein geändertes Disziplinarrecht und externe Ermittlungen bei Fehlverhalten, so Schaus: »Polizisten dürfen niemals gegen andere Polizisten ermitteln.«