Abschiebe-»Pause« nach Afghanistan geprüft

Berlin. Die Bundesregierung prüft einen zeitlich begrenzten Stopp von Abschiebungen nach Afghanistan. Die afghanische Regierung hatte europäische Staaten am vergangenen Wochenende aufgefordert, Rückführungen für drei Monate auszusetzen. »Diese Bitte ist auch bei uns in Deutschland eingegangen, und wir prüfen das jetzt«, sagte ein Sprecher des Bundesinnenministeriums am Montag in Berlin. Die Bundesregierung werde darüber »zeitnah« entscheiden.

Das Auswärtige Amt arbeitet aktuell an einem neuen Lagebericht für Afghanistan, der voraussichtlich noch in diesem Monat fertiggestellt werden soll. Wegen der Auseinandersetzungen mit den Taliban und zunehmender Coronainfektionen sei die Rückführung abgelehnter Asylbewerber derzeit ein Grund zur Sorge, hieß es in einer Erklärung des für Flüchtlinge zuständigen afghanischen Ministeriums vom Sonnabend. (dpa/jW)