Münster: Urteile im »Missbrauchskomplex«

Münster. Im »Missbrauchskomplex Münster« soll der 28jährige Hauptangeklagte wegen des schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern in 29 Fällen nach einem Gerichtsurteil für 14 Jahre ins Gefängnis. Für die Zeit danach ordnete das Landgericht Münster für den IT-Techniker wegen Wiederholungsgefahr Sicherungsverwahrung an. Er gilt als Schlüsselfigur in dem am Dienstag nachmittag beendeten Prozess mit vier weiteren Angeklagten. Die Urteile für die anderen Männer lauten: zehn Jahre Haft für einen Mann aus Hannover (36) für vier Fälle, elfeinhalb Jahre für einen 43jährigen aus Schorfheide in Brandenburg für fünf Fälle und zwölf Jahre für einen 31jährigen aus dem hessischen Staufenberg für sechs Fälle. (dpa/jW)