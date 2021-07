Vivantes bricht Tarifverhandlungen ab

Berlin. Die Tarifverhandlungen für die Beschäftigten der Berliner Vivantes-Tochtergesellschaften wurden am Dienstag einseitig vom Krankenhauskonzern abgebrochen. »Wir müssen davon ausgehen, dass versucht wird, Verhandlungen zu boykottieren und auf Zeit zu spielen«, erklärte Verdi-Verhandlungsführer Ivo Garbe am Dienstag abend. Auch der Vorschlag, ein Schlichtungsverfahren durchzuführen, sei »eine Finte«. Ohne ein Angebot der Unternehmensseite fehle es dafür an einer Grundlage. Im Rahmen eines zweitägigen Streiks am heutigen Donnerstag und morgigen Freitag werden die Beschäftigten über das weitere Vorgehen beratschlagen. (jW)