Das Meer und so

Vom Postboten zum Popstar: Das Seemannslied »Wellerman« des schottischen Tik-Tok-Promis Nathan Evans (26) ist der bisherige Hit des Jahres in den offiziellen deutschen Charts. In der Halbjahresauswertung 2021 schaffte es der Song des früheren Briefträgers auf Platz eins, wie GfK-Entertainment am Donnerstag mitteilte. 2020 war der Synthiepopsong »Blinding Lights« des kanadischen Musikers The Weeknd zum Halbjahreshit und später auch zum Hit des Jahres gekürt worden. (dpa/jW)