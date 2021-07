Hey Bulldog

Carl Recine/REUTERS

Jetzt, wo der Fußball wieder einmal heimgekommen zu sein scheint und »E« wieder vornehmlich für »England« zu stehen hat, legen die patriotischen Fans ihre schweren Kreuzritterrüstungen ab, um sich mit legerer Kluft für den großen Finaltag zu rüsten.

Gern getragen wird augenblicklich die Kollektion »John Bull«, die das Selbstverständnis der Karikatur noch des 18. Jahrhunderts in den sportiven Alltag des frühen 21. transportiert, ohne dabei an repräsentativem Anspruch zu verlieren. Aus »John Bull« wird der ebenso trefflich gekleidete, vielseitige »E«-Bulldog.

Und was dem Hunde steht, gefällt auch der Herrin – Johanna Bull. Wie hier zu sehen in der brachen Vorstadt Feltham, weit draußen im Londoner Südwesten, wo die Bevölkerung noch mehrheitlich weißer ist als weiß. Weiß wie Trikots und Fahne, was dem leuchtend roten Georgskreuz einen beinahe so schönen Hintergrund liefert wie der hölzerne Vorgartenzaun. (aha)