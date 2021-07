Nachschlag: Negative Monopolbildung

DW Studios LLC/ Dale Robinette Irgendwann wird jede »Freundschaft Plus« zu Kraut und Rüben (Natalie Portman und Ashton Kutcher in »Freundschaft Plus« – oder in »Freunde mit gewissen Vorzügen«, man weiß es nicht so genau)

Es gab Zeiten, da koexistierten Päpste miteinander. Es gab Zeiten, da teilten sich Flixbus und »Mein Fernbus« hierzulande den Markt des unbequemen Reisens. Solche Déjà-vus kennt die Computerspielwelt als korrigierbare Glitches. Auch die Weltwelt schreitet bei solchen Fehlleistungen ein, das nennt sich dann Monopolisierung: ein katholisches Oberhaupt, ein Billigbusunternehmen. 2011 erschien zweimal der gleiche Film: »Freunde mit gewissen Vorzügen« mit Mila Kunis und Justin Timberlake in den Hauptrollen premierte im Juli, »Freundschaft plus« (Natalie Portman und Ashton Kutcher) lief bereits im Januar jan. Was beide Filme wollen? Monopolbildung darstellen: Freundschaft und Vögelei werden fusioniert. Das scheitert aber, weil auf höherer Stufe – laut beider Filme – immer eine Beziehung rauskommt. Freunde plus werden zu Partnern. Adorniten würden das negative Dialektik nennen und fänden das geil. Ich bin mir da nicht sicher, so wenig sicher, wie ich mir bin, welchen der beiden Filme ich da gestern gesehen habe. (km)