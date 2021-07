Litauen akkreditiert Tichanowskaja

Vilnius. Litauen hat der belarussischen Oppositionspolitikerin Swetlana Tichanowskaja und ihrem Team einen offiziellen Status eingeräumt. »Ab heute ist die belarussische demokratische Vertretung in Litauen eine akkreditierte Institution«, sagte Außenminister Gabrielius Landsbergis am Montag in ­Vilnius. Kritik kam aus Russland: »Es ist immer wieder erstaunlich, mit welcher Unverschämtheit sich eine Reihe von Staaten (…) weiterhin in die inneren Angelegenheiten von Belarus einmischen«, schrieb der Chef des Auswärtigen Ausschusses der Staatsduma, Leonid Sluzki, auf Telegram. (dpa/jW)