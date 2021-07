Nigeria: 140 Schüler entführt

Kaduna. Bewaffnete Angreifer haben im Nordwesten Nigerias 140 Schülerinnen und Schüler aus einem Internat entführt. »Wir haben keine Ahnung, wohin die Schüler gebracht wurden«, sagte der Lehrer Emmanuel Paul von der betroffenen Bethel Baptist High School im Bundesstaat Kaduna am Montag der Nachrichtenagentur AFP. Eine Rettungsaktion sei im Gange. Der Angriff auf die Bethel Baptist High School war bereits der vierte dieser Art in Kaduna seit Dezember. Insgesamt wurden in Nigeria in den vergangenen acht Monaten mehr als 1.000 Schüler und Studenten entführt. (AFP/jW)