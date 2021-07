Vier Tote bei riesigem Waldbrand auf Zypern

Nikosia. Bei einem riesigen Waldbrand auf Zypern sind mindestens vier Menschen ums Leben gekommen. Wie Innenminister Nikos Nouris am Sonntag mitteilte, wurden vier verbrannte Leichen im Süden der Mittelmeerinsel gefunden, wo das Feuer am zweiten Tag in Folge wütete. Bei den Toten handele es sich offenbar um ägyptische Staatsbürger. Ein 67jähriger Mann wurde wegen mutmaßlicher Brandstiftung in Untersuchungshaft genommen. Die vier Todesopfer sind wahrscheinlich Vermisste, nach denen seit Sonnabend gesucht worden war. Der Präsident Zyperns, Nikos Anastasiades, nannte das Feuer in einer Botschaft im Kurznachrichtendienst Twitter eine »Tragödie«. (AFP/jW)