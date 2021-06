Kölnerin in Türkei zu Haft verurteilt

Istanbul. Ein Gericht in der türkischen Metropole Istanbul hat die Kölnerin Gönül Örs zu mehr als zehn Jahren Haft verurteilt. Eine Ausreisesperre gegen sie wurde allerdings aufgehoben, wie die Richter am Donnerstag entschieden. Örs hatte wegen Krankheit nicht an der Verhandlung in Istanbul teilgenommen. Die Richter sprachen sie in allen Anklagepunkten, darunter »Terrorpropaganda«, schuldig. Hintergrund der Anklage ist eine Protestaktion im Jahr 2012 auf einem Schiff in Köln. (dpa/jW)