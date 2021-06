Umweltminister Brasiliens tritt zurück

Brasília. Angesichts von Ermittlungen wegen seiner mutmaßlichen Verwicklung in illegalen Holzhandel ist der brasilianische Umweltminister Ricardo Salles zurückgetreten. »Ich habe in diesen zweieinhalb Jahren viele Anfeindungen erlebt«, sagte er am Mittwoch (Ortszeit). Der ultrarechte Präsident Jair Bolsonaro dankte seinem scheidenden Minister. Wie Bolsonaro sieht auch Salles im Amazonasgebiet vor allem ungenutztes wirtschaftliches Potential, weshalb er noch mehr Flächen für Landwirtschaft, Bergbau und Energiegewinnung erschließen wollte. (dpa/jW)