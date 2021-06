Comandante von Kolumbiens ELN tritt ab

Havanna. Ein Comandante der linken kolumbianischen Guerilla ELN hat seinen Rückzug erklärt. Er befinde sich in Kuba in medizinischer Behandlung und könne seine bisherige Aufgabe nicht länger wahrnehmen, teilte Nicolás Rodríguez Bautista alias »Gabino« am Donnerstag mit. Der 71jährige war bereits Mitte 2018 für Friedensgespräche mit der kolumbianischen Regierung nach Kuba gereist und hält sich seitdem größtenteils dort auf. Seinen Posten übernehmen wird Antonio García. (dpa/jW)