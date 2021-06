Kreml begrüßt Initiative für EU-Russland-Treffen

Moskau. Russland begrüßt eine von Deutschland und Frankreich ins Gespräch gebrachte Rückkehr zu Spitzentreffen zwischen Brüssel und Moskau. »Wir bewerten diese Initiative positiv«, sagte der Sprecher des russischen Präsidenten, Dmitri Peskow, am Donnerstag in Moskau der Agentur Interfax zufolge. Wladimir Putin sei dafür, wenn es darum gehe, Dialog und Kontakte zwischen Brüssel und Moskau wiederherzustellen. Der neue Vorstoß von Berlin und Paris sollte am Donnerstag beim EU-Gipfel auf Ebene der Staats- und Regierungschefs diskutiert werden. Den bislang letzten EU-Russland-Gipfel hatte es im Januar 2014 gegeben. (dpa/jW)