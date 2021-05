»Anticoronaprotest« trotz Verbot

Berlin. Mit einem Großeinsatz hat die Berliner Polizei am Wochenende ein Verbot von Demonstrationen gegen die Coronapolitik durchgesetzt. Rund 3.000 Polizeibeamte waren im Einsatz, um zwei ursprünglich für Sonnabend und Sonntag angekündigte Proteste zu unterbinden. Am Sonnabend trafen sich trotzdem einige hundert Menschen in Berlin. Dabei kam es auch zu Festnahmen. Ursprünglich waren an beiden Tagen 16.000 Menschen für die Demonstrationen mit dem Titel »Für Frieden, Freiheit und Grundrechte« angemeldet gewesen. (dpa/jW)