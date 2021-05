Hessen im »Cum-Ex«-Sumpf

Arne Dedert/dpa/POOL/dpa Roben in Aktion: Prozessauftakt gegen Exmitarbeiter der insolventen Maple Bank (Frankfurt am Main, 17.5.2021)

Über Jahre hinweg haben die »Cum-Ex«-Steuerbetrüger insbesondere in der BRD die Finanzbehörden durch Aktienverschiebungen rund um den Dividendenstichtag getäuscht und sich einmal gezahlte Kapitalertragssteuern mehrfach zurückerstatten lassen. Ein wichtiger Baustein des Konstrukts waren die Depotbanken der Steuerdiebe, die davon abgesehen hatten, die Steuer einzubehalten und an das zuständige Finanzamt abzuführen. Diese Rolle hatte unter anderem die Deutsche Bank übernommen. Nun gerät auch das Land Hessen in die ­Kritik. Dem Landesfinanzministerium wird vorgeworfen, das Geldhaus gedeckt und so erhebliche Steuermindereinnahmen verursacht zu haben.

So sieht es zumindest der Münchener Rechtsanwalt und frühere Bundestagsabgeordnete Peter Gauweiler (CSU). Wie die Frankfurter Allgemeine Zeitung am vergangenen Donnerstag berichtete, beklagt Gauweiler, der vor Gericht die tief in den Skandal verstrickte Hamburger Privatbank M. M. Warburg vertritt, in einem Schreiben an Hessens Finanzminister Michael Boddenberg (CDU), sein Haus habe im Juli 2014 »eine Rechtsauffassung der Deutschen Bank AG übernommen, die ihre Haftung ausschließt«. Diese Sichtweise stehe im Widerspruch zu jener des Bundesfinanzministeriums und des Hessischen Finanzgerichts.

Im Kern geht es um die Frage, ob die Deutsche Bank als Depotbank der Warburg durch das Jahressteuergesetz 2007 verpflichtet gewesen sei, in den Folgejahren die Kapitalertragssteuer für Leerverkäufe abzuführen. Das wäre sie laut Gesetz, wenn sie bei den schmutzigen Geschäften des kleinen Hamburger Geldhauses die »den Verkaufsauftrag ausführende Stelle« war. Die Rechtsabteilung der Deutschen Bank argumentiert, man habe keine Geschäfte ausgeführt, sondern lediglich die eigene Infrastruktur für Zahlungen und Aktienlieferungen bereitgestellt. Außerdem hätten sich andere Depotbanken in den Jahren nach 2007 genauso verhalten. Eine fragwürdige und eher exklusive Rechtsauffassung, der sich laut Gauweiler das Hessische Ministerium im Juli 2014 durch einen Erlass angeschlossen habe, um eine Haftung für die Deutsche Bank auszuschließen.

Das Fehlverhalten des Geldhauses ist längst nachgewiesen. So hatte das Hessische Finanzgericht im März 2017 geurteilt, dass die Deutsche Bank als Depotbank für Leerverkäufer »systematisch fehlerhaftes Vorgehen« an den Tag gelegt habe, indem sie die Kapitalertragssteuer auf Dividendenzahlungen eben nicht einbehielt. Durch die jahrelange Rückendeckung seitens des hessischen Finanzministeriums erreicht der Skandal einmal mehr die politische Ebene, nachdem die Machenschaften der Warburg-Bank bereits Hamburgs Ersten Bürgermeister Peter Tschentscher sowie dessen Vorgänger Olaf Scholz (beide SPD) in arge Bedrängnis gebracht hatten.

Gauweilers Versuch, im Namen Warburgs den »Schwarzen Peter« an die Deutsche Bank weiterzugeben und so die kriminellen Geschäfte seiner Mandanten zu legitimieren, dürfte dennoch scheitern. So hat mittlerweile das Landgericht Bonn geurteilt, die Abführungspraxis der Deutschen Bank sei für das Verfahren gegen Warburg ohne Bedeutung. Dass die Deutsche Bank Warburg über ihre Abführungspraxis getäuscht habe, sei nicht zu erkennen.

Ein weiteres Verfahren in Sachen »Cum-Ex« wurde derweil vergangene Woche vor dem Landgericht Frankfurt am Main eröffnet. Angeklagt sind fünf ehemalige Mitarbeiter der mittlerweile insolventen und 2016 auf behördliche Anordnung geschlossenen Maple Bank. Vorgeworfen wird ihnen schwere Steuerhinterziehung beziehungsweise Beihilfe dazu. Die Bankster sollen »gemeinschaftlich Handelsstrukturen aufgebaut« haben, durch die die Aktienverschiebungen rund um den Dividendenstichtag – und damit der große Griff in die Staatskasse – ermöglicht wurden. Den Schaden für den Fiskus durch die Machenschaften der Maple Bank hatten die Ermittlungsbehörden auf 346 Millionen Euro beziffert.

Ein weiterer Maple-Mitarbeiter sowie zwei Rechtsanwälte der Großkanzlei Freshfields Bruckhaus Deringer werden sich in einem gesonderten Verfahren vor dem Frankfurter Gericht verantworten müssen. Die berüchtigte Kanzlei war 2016 in den »Cum-Ex«-Strudel geraten, als bekannt wurde, dass deren Steuerchef Ulf Johannemann die illegalen Geschäfte von ­Maple und anderen Banken durch Gefälligkeitsgutachten legitimiert hatte. Johannemann gilt als eine der Schlüsselfiguren im internationalen »Cum-Ex«-Netzwerk. Hierzulande warten noch mehrere hundert Beschuldigte auf ihren Prozess. Die juristische Aufarbeitung wird Jahre dauern.