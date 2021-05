Christian Behring/POP-EYE/imago images Wie umgehen mit kolonialem Erbe und rassistischer Gegenwart? Aktivisten in Berlin benannten kurzerhand eine Straße um (20.7.2020)

Am 25. Mai jährt sich zum ersten Mal die Ermordung des schwarzen US-Amerikaners George Floyd durch einen weißen Polizisten. Welche Bedeutung hat dieser Tag für die schwarze Community in der BRD?

Der 25. Mai ist nicht nur der Tag, an dem George Floyd von der Polizei ermordet wurde. Seit 1963 wird an diesem Datum auf dem afrikanischen Kontinent und in der Diaspora die Befreiung Afrikas gefeiert. Der Tag erinnert an die Gründung der antikolonialen Organisation für Afrikanische Einheit. Damit steht er für unsere Entschlossenheit, uns zu vereinen und von jeder Form der Fremdherrschaft zu befreien.

Wenn wir über schwarze Menschen in Europa oder in den USA reden, müssen wir auch die auf dem afrikanischen Kontinent im Blick haben. Einige Beispiele: Die in mehreren westafrikanischen Ländern geltende Währung CFA-Franc, 1945 vom Kolonialherren Frankreich eingeführt, einst an den Franc geknüpft, ist heute noch an den Kurs des Euro gekoppelt. Dadurch bleibt die Wirtschaft in diesen Ländern fremdbestimmt. Ein anderer Punkt ist das Grundrecht der Bewegungsfreiheit, das vielen afrikanischen Menschen versagt bleibt. In der Folge fliehen sie über das Mittelmeer nach Europa, viele von ihnen ertrinken bei dem Versuch. All das werten wir als Kontinuität kolonialer Praktiken.

Welche Rolle spielt die Ermordung Floyds in diesem Zusammenhang?

Die Polizeibrutalität war durch das ­Video, das um die Welt ging, nicht mehr zu übersehen. Die Entwicklung in den USA unterscheidet sich nicht maßgeblich von der in Deutschland. Auch hier sterben Menschen bei Polizeieinsätzen, auch hier geht es um rassistische Gewalt. Zudem werden Schwarze allein aufgrund ihrer Hautfarbe von Beamten kontrolliert oder verdächtigt. »Fremd, wild, gefährlich«: Solche kolonialen Bilder im Kopf sind eine Ursache davon.

In Frankfurt am Main wird auch Christy Schwundeck gedacht, die dort im Jobcenter am 19. Mai 2011 von einer Polizistin erschossen wurde. Was sagt deren Geschichte über Rassismus aus?

Christy Schwundeck war eine schwarze Frau in Armut. Sie hatte Hartz IV beantragt. Damals ging es um einen Vorschuss von 10,26 Euro auf ein bereits bewilligtes Sozialgeld, den man ihr verweigerte. Sie war aufgeregt und in Not, blieb im Jobcenter, wollte sich nicht erniedrigen und abweisen lassen. Sicherheitsleute und die Polizei wurden gerufen. Während des Einsatzes wurde sie von einer Polizistin erschossen. Am vergangenen Mittwoch, dem Jahrestag ihrer Ermordung, haben wir deswegen in Frankfurt demonstriert.

Unterscheidet sich struktureller Rassismus bei der Polizei in den USA und in der Bundesrepublik?

Rassistische Bilder in Polizistenköpfen gehen hierzulande vor allem auf die Kolonialgeschichte zurück, während in den USA zusätzlich die Versklavung eine Rolle spielt. Für uns ist die Frage zentral: Für wen gilt die Sicherheit? Wer wird als schützenswert und als zur Gesellschaft zugehörig angesehen? Laut einer Befragung der hessischen Polizei durch das Landesinnenministerium Anfang 2020 sahen sich zwei Drittel der Beamten »in der politischen Mitte«. Jedoch gibt es Zweifel an der Aussagekraft dieser Daten. Welcher Polizist würde schon sagen: »Ja, ich bin rechtsextrem und rassistisch.« Es braucht eine externe, unabhängige Studie.

Im Zuge der zuletzt erstarkten »Black Lives Matter«-Bewegung scheint es, als seien die schwarze Community sowie ihre Unterstützerinnen und Unterstützer im Aufschwung. Ist dem so?

Bereits vor zehn Jahren haben wir die Kampagne zum sogenannten Racial Profiling gestartet. Uns hat damals nur niemand zugehört. Die »Initiative Schwarze Menschen in Deutschland« ist seit 1985 aktiv. Wir haben noch viel zu tun, wenn es um die An- und Erkennung von antischwarzem Rassismus sowie um den Willen der Regierenden, Behörden und Gesellschaft geht, diesen zu bekämpfen.