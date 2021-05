Wahlkämpfe bringen Unruhe in die CDU

Berlin. Die stellvertretende CDU-Vorsitzende Silvia Breher erwartet nach der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt am 6. Juni keine Diskussion über eine mögliche Zusammenarbeit mit der AfD in ihrer Partei. »Es wird keine Zusammenarbeit mit der AfD geben. Diese Brandmauer steht«, sagte sie gegenüber dpa. Derweil forderte der stellvertretende Vorsitzende der Unionsfraktion im Bundestag, Carsten Linnemann (CDU), von CDU-Chef Armin Laschet im Bundestagswahlkampf mehr Einsatz. »Auf den Kanzlerkandidaten kommt es besonders an. Deshalb ist es jetzt wichtig, dass er Kante und Profil zeigt«, sagte Linnemann der Welt laut Onlinemeldung vom Montag. (dpa/jW)