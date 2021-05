Ein Woody für Bruce

Bruce Springsteen (71) wird in diesem Jahr mit dem Woody-Guthrie-Preis ausgezeichnet. Der US-Musiker verbinde sich über seine Songs seit Jahrzehnten mit »Menschen, die durch harte Zeiten gehen und die guten Zeiten feiern«, so die Begründung vom Woody Guthrie Center. Springsteens Musik sei ein »Soundtrack der Widerstandskraft, Stärke, des Herzens und der Freude«. Er fühle sich geehrt, sagte Spring­steen. Guthrie sei einer seiner »wichtigsten Einflüsse und Inspirationen«. Der Preis im Andenken an den US-Folkmusiker Woody Guthrie (1912–1967) wird seit 2014 verliehen. 2020 hatte ihn die US-Sängerin Joan Baez bekommen. (dpa/jW)