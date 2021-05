Zurück im Klub

Zum ersten Mal seit Beginn der Pandemie hat in Großbritannien eine legale Klubnacht ohne Abstand und Masken stattgefunden. Rund 3.000 Gäste strömten am Freitag abend Berichten zufolge auf die Tanzfläche eines Lagerhauses in Liverpool, in dem DJs wie Lewis Boardman und The Blessed Madonna auflegten. Die Partys am Freitag und Sonnabend sind Teil eines Pilotprojekts der britischen Regierung. Alle Anwesenden mussten vor dem Einlass einen maximal 24 Stunden alten negativen Coronatest vorweisen und sollen fünf Tage nach dem Event einen weiteren Test machen. (dpa/jW)