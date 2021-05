Nachschlag: Power isn’t Pain

Mike Blake/REUTERS »Happier Than Ever«: Billie Eilish

Erst am Dienstag kam die Ankündigung von Billie Eilish, im Sommer veröffentliche sie ihr neues Album »Happier Than Ever«. Wie zum Beweis folgte am Freitag die erste ­Single daraus mit dazugehörigem Musikvideo (Regie: die Künstlerin selbst). Zu sehen ist nicht viel: Eilish sitzt zunächst einsam auf einem Berg, Gesellschaft erhält sie von einer Schlange, von der sie im Verlauf des Videos erwürgt zu werden droht. Zu hören gibt es eine akustische Gitarre und die gewohnt ruhige Stimme der Sängerin. Inhalt: Machtmissbrauch, den wir alle bereits erlebt oder beobachtet haben, so Eilish am Freitag auf Insta­gram. Symbolik: »Try not to ­abuse your power«, wie es die Schlange im Garten Eden tat. Toxische Beziehungen gehören leider zum Alltag vieler. Ob ein 19jähriger Superstar daran etwas ändern kann? Innerhalb von zwei Tagen sahen bereits fast 25 Millionen Menschen das Video. (ahe)