Südwesten will Plan für Raubgutrückgabe

Stuttgart. Baden-Württemberg will die Diskussion über Rückgaben der als Raubgut geltenden Benin-Bronzen aus deutschen Museen beschleunigen. Kunstministerin Theresia Bauer (Bündnis 90/Die Grünen) forderte am Wochenende ein »weitreichendes Signal« von einer für Donnerstag von Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) einberufenen Runde. Museumsexperten und politisch Verantwortliche wollen dann über den weiteren Umgang mit den Benin-Bronzen beraten. Diese stammen größtenteils aus britischen Plünderungen des Jahres 1897. Bauer übermittelte den beteiligten Ländern eine »Roadmap« für einen »zügigen und strukturierten Prozess in zwei Schritten«.(dpa/jW)