Eine Million Erwerbslose mehr

Hauke-Christian Dittrich/dpa Beschäftigte in Kneipen und Restaurants müssen zu Hause bleiben

Im vergangenen Jahr haben mehr als eine Million Menschen ihre Arbeit verloren. Mehr als die Hälfte davon waren Minijobber. Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Fraktion Die Linke im Bundestag hervor, wie dpa am Sonntag berichtete.

Laut Angaben der Regierung haben 477.000 sozialversicherungspflichtige Arbeiter ihren Job verloren. Für geringfügig Beschäftigte schlug die Coronakrise im vergangenen Jahr mit einem Minus von 526.000 zu Buche. Rund 398.000 Menschen waren mit Minijob oder regulärer Tätigkeit im Gastgewerbe betroffen. Mit etwa 128.000 entlassenen regulär Beschäftigten machte das verarbeitende Gewerbe einen weiteren großen Block aus – vor allem die Metall- und Elektroindustrie.

Die arbeitsmarktpolitische Sprecherin der Linksfraktion, Sabine Zimmermann, forderte, Minijobs in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung umzuwandeln. Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) rief die Regierung dazu auf, grundsätzliche Lehren aus der Krise für den Arbeitsmarkt zu ziehen. Vorstandsmitglied Anja Piel forderte eine Verlängerung der maximalen Bezugsdauer beim Erwerbslosengeld. Für diejenigen, »die eine Beschäftigung mit Sozialversicherung hatten und sie wegen der Pandemie verloren haben, muss der soziale Schutz an das Problem angepasst werden. Denn aktuell ist es besonders schwer, überhaupt eine neue Stelle zu finden«. Bei den Minijobs verwies Piel darauf, dass zwei Drittel von ihnen mit Frauen besetzt seien. »Wo der Minijob die einzige Beschäftigung ist, liegt der Frauenanteil sogar bei 70 Prozent.«

Zeitweise, im April 2020, waren fast sechs Millionen Menschen bundesweit in Kurzarbeit – 20 Prozent der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten. Im Januar 2021 wurde für 2,85 Millionen Menschen Kurzarbeitergeld gezahlt. Der Vorstandsvorsitzende der Bundesagentur für Arbeit, Detlef Scheele, rechne nicht mit einem Anstieg der Erwerbslosigkeit, wenn das Instrument der Kurzarbeit auslaufe, sagte er am Sonnabend der Rheinischen Post. Es sei aber eine wachsende Zahl an Langzeiterwerbslosen zu erwarten. »Das werden wir nicht verhindern können.« (dpa/jW)