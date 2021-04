Senatsparteien stellen Listen auf

Jörg Carstensen/dpa Raed Saleh (l.) gratuliert Franziska Giffey mit Blumentopf, Gießkanne, Arbeitshandschuhen und einem Schlüssel für das »rote Gartenhaus« zur Berliner SPD-Spitzenkandidatur (24.4.2021)

Die Regierungsparteien im Land Berlin haben sich am Wochenende für die Wahlen im September aufgestellt. Die Landes-SPD nominierte Bundesfamilienministerin Franziska Giffey als Spitzenkandidatin für die Abgeordnetenhauswahl. Giffey, die aufgrund von Plagiatsvorwürfen ihren Doktortitel ablegte, tritt unter anderem mit der Forderung an, einen »runden Tisch« für ein »Miteinander in der Wohnungspolitik« einzurichten. Bei privaten Immobilienunternehmen, mit denen gemeinsam Giffey das Problem des überaus angespannten Wohnungsmarkts in der Bundeshauptstadt lösen will, rennt sie entsprechend »offene Türen ein«, wie der Verein »Neue Wege für Berlin« per Kurzbotschaftendienst Twitter noch am Sonnabend mitteilte. Die Grünen kürten ihre frühere Landeschefin Bettina Jarasch zur Spitzenkandidatin für die Abgeordnetenhauswahl am 26. September. Die Linke wählte Klaus Lederer auf Listenplatz eins.

Zur am selben Tag stattfindenden Bundestagswahl tritt für die Berliner SPD der Regierende Bürgermeister Michael Müller als Spitzenkandidat an. Die Bundestagsabgeordnete Cansel Kiziltepe wurde von der Landesvertreterversammlung der Berliner SPD auf Platz zwei der Landesliste gewählt, den dritten Platz nimmt der frühere Juso-Vorsitzende und heutige Bundesparteivize Kevin Kühnert ein. Giffey, die seit längerem das Amt der Regierenden Bürgermeisterin anstrebt, erhielt für ihre Nominierung am Sonnabend beim digitalen Landesparteitag 85,7 Prozent der Stimmen. Nach ihrer Kür zur Spitzenkandidatin kündigte sie an, im Wahlkampf die Berlinerinnen und Berliner davon überzeugen zu wollen, »dass es gut ist, wenn die Sozialdemokratie diese Stadt regiert«. Die SPD beschloss zudem ihr Wahlprogramm, das Schwerpunkte unter anderem in den Bereichen Bildung, Bauen und »Sicherheit« setzt.

Grünen-Spitzenkandidatin Jarasch, die mit 97,9 Prozent auf Platz eins der Landesliste ihrer Partei gewählt wurde, machte sich in ihrer Rede unter anderem für eine »Verkehrswende« stark und kündigte neue Lösungen für den Berliner Wohnungsmarkt an. »Wir geben die Stadt den Menschen zurück, Stück für Stück«, versprach sie. (AFP/jW)