»Interessenausgleiche« bei Schaeffler vereinbart

Herzogenaurach. Der fränkische Industrie- und Automobilzulieferer Schaeffler hat nach eigenen Angaben die Verhandlungen mit der Belegschaft zur Kürzung von Personal und zur Schließung von Standorten weitgehend abgeschlossen. An neun von zwölf betroffenen Standorten sei ein »Interessenausgleich« abgeschlossen worden, teilte Schaeffler bei der Hauptversammlung am Freitag mit. Für die Standorte Wuppertal, Clausthal-Zellerfeld und Luckenwalde liefen die Gespräche noch. Schaeffler hatte angekündigt, bis Ende 2022 insgesamt 4.400 seiner weltweit rund 83.000 Arbeitsplätze vor allem in Deutschland zu vernichten. (dpa/jW)