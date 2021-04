Tesla: Autopilot mit tödlicher Wirkung

New York. Der jüngste tödliche Unfall mit einem Tesla in Texas sorgt für ernste Zweifel am Fahrerassistenzsystem des Elektroautobauers. Das US-Verbraucherschutzmagazin Consumer Report berichtete, es sei ganz einfach, den Autopiloten in einem Tesla-Auto auszutricksen – er funktioniere auch, wenn niemand am Steuer sitze. US-Verkehrsminister Pete Buttigieg erklärte am Donnerstag (Ortszeit), noch dauerten die Ermittlungen an; er betonte gleichzeitig, trotz Assistenzsystemen sei meist ein »aufmerksamer Fahrer am Lenkrad« nötig. Bei dem Unfall des Tesla vergangenen Samstag in Houston waren zwei Menschen getötet worden. (AFP/jW)