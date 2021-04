Wegen Chipmangels Kurzarbeit bei VW

Emden. Wegen fehlender elektronischer Bauteile steht Beschäftigten im Emder Volkswagen-Werk erneut Kurzarbeit bevor. Diese sei vorsorglich für den Monat April angemeldet worden, teilte eine Sprecherin am Standort in Emden am Donnerstag mit. Auch am Stammsitz in Wolfsburg führt der Halbleitermangel erneut zu Einschränkungen. Dort soll in der Woche vom 26. bis 30. April eine Frühschicht in der »Golf«-Fertigung ausfallen, wie Volkswagen mitteilte. (dpa/jW)