Keine »Querdenker«-Demos in Stuttgart

Stuttgart. Das Stuttgarter Verwaltungsgericht hat die Verbote zweier Demonstrationen gegen die Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung am kommenden Sonnabend bestätigt. Die Stadt hatte argumentiert, die Versammlungen bedrohten angesichts der steigenden Infektionszahlen das Leben der Demonstranten und weiterer Menschen. Mit dem Verbot will die Stadt Szenen wie am Karsonnabend verhindern, als bei einer »Querdenker«-Demonstration mindestens 15.000 Teilnehmer überwiegend ohne Mund-Nasen-Schutz und ohne Abstand unterwegs waren. (dpa/jW)