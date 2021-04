Der Trendforscher John Naisbitt ist tot. Der US-Politologe starb im Alter von 92 Jahren im österreichischen Velden am Wörthersee. Das teilte seine Familie mit. Naisbitt erwarb sich seinen Ruf als Zukunftsforscher mit dem 1982 erschienen Bestseller »Megatrends«, in dem er auch den Begriff der Globalisierung prägte und Wandel von der Industrie- zur Informationsgesellschaft voraussagte. In der Folge beriet er mehrere US-Regierungen. (jW)