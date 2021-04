Nachschlag: Guter Hofnarr

Public Domain/ZDF Das ist nicht der Hofnarr aus dem Buckingham Palace, sondern der »rote Prinz« Claus mit Königin Beatrix und Kindern (1975)

Während gewöhnliche Sterbliche darum ringen, dass es endlich Gleichberechtigung gibt, haben europäische Herrscherhäuser sie längst vorgelebt, erfährt man aus der Doku »Prinzgemahle«, die Arte als Hommage an den Prinzen Philip ausstrahlte, den verstorbenen Ehemann der Queen Elizabeth II. Schon im 19. Jahrhundert habe sich der Prinz Albert bescheiden im Schatten seiner Gattin, der Königin Victoria, gehalten, so auch später der ebenfalls aus Deutschland stammende Prinz Claus als Lebensgefährte der niederländischen Königin Beatrix. Der eine sei ein ambitionierter Reformer gewesen, der andere gar ein fortschrittlicher Intellektueller, ja »roter Prinz«. Und was ist mit Philip und seinen berüchtigten Entgleisungen? Gerade seine Schwächen werden höflich zur besonderen Stärke umgedeutet, indem ihm attestiert wird, stets in bester Shakespeare-Tradition die Rolle des Hofnarren ausgefüllt zu haben, um das Protokoll aufzulockern. Auch alle weiteren Querelen der Royals werden elegant umgangen. (jt)