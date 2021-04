Italien: »Alan Kurdi« darf Hafen verlassen

Cagliari. Das deutsche Hilfsschiff »Alan Kurdi« darf nach rund sechs Monaten Blockade in Italien wieder vorläufig in See stechen, wie die Betreiberorganisation Sea-Eye am Sonntag mitteilte. Ein Gericht auf der Insel Sardinien habe in einer Eilentscheidung festgelegt, dass die »Alan Kurdi« nicht länger von den Behörden festgehalten werden, sondern zu Wartungen nach Spanien fahren dürfe. »Das ist ein Zwischenerfolg, das Verfahren ist damit noch nicht beendet«, erläuterte Gorden Isler von Sea-Eye. (dpa/jW)