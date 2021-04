Coronanotstand in Tschechien läuft aus

Prag. In Tschechien ist in der Nacht von Sonntag auf Montag ein seit einem halben Jahr geltender Notstand ausgelaufen. Die Nachrichtenagentur CTK wies am Sonntag darauf hin, dass damit zwar manche Einschränkungen der Bewegungsfreiheit wie zum Beispiel eine nächtliche Ausgangssperre wegfielen, aber nicht alle Einschränkungen des täglichen Lebens. So müssten aufgrund des geltenden Pandemiegesetzes Restaurants und die meisten Geschäfte weiterhin geschlossen bleiben. Auch müsse man in der Öffentlichkeit nach wie vor einen Mundnasenschutz tragen. (dpa/jW)