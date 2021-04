Früherer US-Justizminister Clark gestorben

Washington. Der frühere US-Justizminister und Rechtsanwalt Ramsey Clark ist tot. Clark, der in den 1960er Jahren für seinen Einsatz für die Bürgerrechte bekannt geworden war und später in Prozessen unter anderem als Verteidiger des irakischen Staatschefs Saddam Hussein und des jugoslawischen Präsidenten Slobodan Milosevic auftrat, starb am Freitag im Alter von 93 Jahren in New York, wie seine Nichte Sharon Welch am Sonnabend US-Medien mitteilte. Zahlreiche Würdigungen Clarks gingen nach der Nachricht von seinem Tod am Sonnabend ein. Die palästinensische Politikerin Hanan Aschrawi beschrieb ihn auf dem Kurznachrichtendienst Twitter als »unermüdlichen Verteidiger der Palästinenser und der Menschenrechte«. Kubas Präsident Miguel Díaz-Canel nannte Clark einen Ankläger der »gewaltigen Ungerechtigkeiten, die sein Land in der Welt begangen hat«. (AFP/jW)