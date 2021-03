Bosse gegen Testpflicht für Unternehmen

Berlin. Die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände hat sich gegen eine Coronatestpflicht für Unternehmen ausgesprochen. Unternehmerpräsident Rainer Dulger erklärte am Montag, die privaten Konzerne hätten ihre Testanstrengungen stark ausgeweitet: »Mit dem ständigen Drohen einer gesetzlichen Regelung wird dieses Engagement nicht anerkannt.« Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte sich am Sonntag abend in der ARD-Sendung »Anne Will« unzufrieden gezeigt mit der Umsetzung der Selbstverpflichtung der Wirtschaft, dass jeder Mitarbeiter, der nicht im Homeoffice ist, sich zweimal pro Woche testen lassen kann. (dpa/jW)