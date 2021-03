Kommunen mit Milliardenüberschuss

Wiesbaden. Im vergangenen Jahr verzeichneten die Kommunen in der BRD deutlich weniger Gewerbesteuereinnahmen und Rückgänge bei der Einkommenssteuer – erzielten aber dennoch einen Finanzierungsüberschuss von knapp zwei Milliarden Euro. Dies lag insbesondere an den Finanzhilfen von Bund und Ländern, um die Steuerausfälle durch die Coronapandemie zu kompensieren, wie das Statistische Bundesamt am Montag berichtete. Im Jahr 2019 hatte der kommunale Überschuss noch 5,6 Milliarden Euro betragen. Die Stadtstaaten waren in der Statistik nicht enthalten. (dpa/jW)