Hessen: SPD siegt in Stichwahlen

Wiesbaden. Zwei Wochen nach der Kommunalwahl in Hessen hat die SPD die Mehrzahl der Bürgermeisterstichwahlen für sich entschieden. In fünf von neun Städten setzten sich die Sozialdemokraten am Sonntag durch. Wiedergewählt wurden unter anderem die SPD-Oberbürgermeister von Marburg und Wetzlar. In Dietzenbach setzte sich der SPD-Bewerber gegen den amtierenden parteilosen Bürgermeister durch. CDU und Bündnis 90/Die Grünen konnten jeweils eine Stichwahl in Glashütten und Friedrichsdorf für sich entscheiden. (AFP/jW)