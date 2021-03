England: Sexualisierte Gewalt an Schulen

London. Nach Berichten über sexualisierte Übergriffe an englischen Schulen hat sich die Kinderbeauftragte Rachel de Souza besorgt geäußert. »Das ist wirklich verstörend, und wir erhalten viele dieser Aussagen«, sagte de Souza dem Sender BBC am Freitag. Insbesondere die private Londoner Highgate School steht im Zentrum der Vorwürfe: Mehrere hundert aktuelle und frühere Schülerinnen und Schüler beschreiben in einem der BBC und der Times vorliegenden Dossier ein Klima an der Schule, in dem sexualisierte Übergriffe und Belästigungen toleriert worden seien. (dpa/jW)