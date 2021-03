52 Studierende in Istanbul festgenommen

Istanbul. Bei Protesten in Istanbul sind erneut zahlreiche Studierende festgenommen worden. Die 52 Betroffenen hätten ihrerseits am Freitag gegen Festnahmen vom Vortag demonstriert, sagte der Anwalt Gökhan Soysal der dpa. Am Donnerstag waren der Anwältin Seher Dursun zufolge 24 Menschen im Rahmen von Protesten auf dem Campus der Bogazici-Universität in Istanbul und im angrenzenden Stadtteil Bebek festgenommen worden. Studierende und Akademiker der Bogazici-Universität sowie Unterstützer protestieren seit Anfang Januar gegen den von Präsident Recep Tayyip Erdogan eingesetzten Direktor Melih Bulu. (dpa/jW)