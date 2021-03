Baschkirow gestorben

Der russische Pianist ­Dmitri Baschkirow ist am 7. März im Alter von 89 Jahren verstorben, wie Klassik.com berichtet. Baschkirow wurde am 1. November 1931 in Tbilissi im heutigen Georgien geboren und studierte in seiner Heimatstadt bei Anastassija Wirsaladse und am Moskauer Konservatorium bei Alexander Goldenweiser. 1955 gewann er den Klavierwettbewerb Marguerite Long in Paris, 1957 wurde er Professor am Moskauer Konservatorium. Wegen eines Ausreiseverbotes konnte er zwischen 1980 und 1988 nicht mehr international auftreten. 1991 übernahm er die Leitung der Klavierabteilung an der Escuela Superior de Musica Reina Sofia in Madrid. Während seiner Karriere arbeitete er mit Dirigenten wie Daniel Barenboim, Wolfgang Sawallisch oder Zubin Mehta zusammen. (jW)