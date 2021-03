Tut nicht weh

Danny Clinch/Head of PR/dpa Ihre Formel ist bekannt: Foo Fighters

So ziemlich jeder Freund zeitgenössischer Rockmusik dürfte schon mal ein Album, mindestens ein, zwei Songs der Foo Fighters gehört haben. Schließlich handelt es sich bei den US-Amerikanern um eine der bekanntesten Rockbands der vergangenen 20 Jahre. Über ihre Qualitäten wird trotzdem gern diskutiert. Die Argumente sind bekannt.

Was »Medicine at Midnight«, das neue Album, anbelangt, dürften sich die Kritiker also abermals über mangelnde Kreativität und die hartnäckige Reproduktion ihrer Erfolgsformel – eine Prise Alternativrock, ein Löffel Rock klassischer Spielart, eine Messerspitze Powerpop – beschweren. Fans der Foo Fighters werden eine Weiterentwicklung des Sounds und neue Einflüsse erkennen. Solche Sachen.

Die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen. Ein paar Songs auf »Medicine at Midnight« gehören zu den besten, die Dave Grohl und Co. bisher geschrieben haben. Etwa die Single »Shame Shame« – ungewohnt düster und mit einem hypnotischen Groove. Der hymnische Refrain schleicht sich von hinten heran und packt dann um so fester zu. Diese Sorte Subtilität kannte man bisher nicht von den Foo Fighters. Dann kommt auch schon »Cloudspotter«, ein lauwarmer Aufguss alter Foo-Fighters-Hits. Sehr langweilig. »Chasing Birds« ist ruhiger, aber genauso öde. Der letzte Song »Love Dies Young« wiederum reißt einen schön mit. Sagen wir es so: Nach dem ausgesprochen farblosen Vorgänger »Concrete and Gold« ist »Medicine at Midnight« zumindest ein Schritt in die richtige Richtung.

»Ich dachte kurz an so ein ausgewogenes, reifes Rockalbum, das 50jährige irgendwann machen, und mein einziger Gedanke dazu war: Scheiß drauf!« so der mittlerweile 52jährige Dave Grohl im Interview mit dem Musikmagazin Visions. Was er anscheinend nicht bemerkt hat: »Medicine at Midnight« ist genau das, ein relativ reifes Rockalbum. Vom Altherrenrock aber ist es glücklicherweise noch ein Stück entfernt.