Das sichtbare Schlamassel

imago images/Sabine Gudath Steine des Anstoßes: Neue Wohnquartiere in Berlin (2020)

Die Verschärfung schlechter Wohnverhältnisse durch den rasanten Anstieg der Mietpreise, die auch die sogenannte Mittelschicht zusehends erfasst, rückt seit etwa zehn Jahren die Wohnungsfrage in den Mittelpunkt wissenschaftlicher, ideologischer und politischer Debatten. Die Wohnungsnot zählt seit längerem nicht mehr zu den »kleineren« Übelständen der bürgerlichen Gesellschaft. Die Lage scheint unübersichtlich, das Problem wirkt komplex. Betroffene haben etwa bei einem angekündigten Eigentümerwechsel wenig Zeit, sich mit den verschiedenen Möglichkeiten auseinanderzusetzen, sich zu organisieren und ein gemeinsames Handeln abzustimmen. Die Hemmschwellen sind angesichts fehlender Wissensbestände, zersplitterter Organisation der Gegenkräfte sowie psychischer Druckmittel seitens der Eigentümer häufig sehr hoch. Die Ängste und Sorgen werden durch das sinnlich spürbare Elend in den Großstädten stimuliert. Ein Handbuch, das die politischen, juristischen und ökonomischen Zusammenhänge dieser Erscheinungen verständlich erörtert, tut also Not.

Im vergangenen Sommer und Herbst fand am Deutschen Architekturzentrum in Berlin eine Ausstellung zum Unterbau der Wohn-, nämlich der Bodenfrage, statt. Die dazugehörige Publikation ist nun im Berliner Jovis-Verlag erschienen. Im Zentrum des Büchleins steht ein Leitfaden mit sehr gelungenen Illustrationen, der sich in die Abteilungen Klima, Ökonomie und Gemeinwohl gliedert und 36 Aspekte des Themas behandelt. Eingängig wird dargestellt, dass die sukzessive Nachverdichtung und damit einhergehende Versiegelung von weiteren Flächen die Städte erhitzt. Auch die Erklärung, wie der Verkehrswert einer Immobilie bestimmt wird, ist nützlich. In sogenannten Bodenrichtwertkarten spiegeln Kaufpreise, Größe und umgebende Infrastruktur die Marktwerte von Grundstücken wider. Der Verkehrswert ist entscheidend beim kommunalen Vorkaufsrecht, den Entschädigungen bei Enteignungen und der vom Staat erhobenen Grundsteuer.

In die Thematik einführende Essays etwa zum Zusammenhang von Ökologie und Bodenpolitik sowie zur Geschichte der Bodenreformbewegungen rahmen das Ganze. In diesen bröckelt aber der Anspruch auf objektive Vermittlung. Das Büchlein ist nämlich kein Leitfaden für politisch breiter Interessierte, dafür fehlen Aspekte wie Obdachlosigkeit und Gesundheitsvorsorge, sondern eine politische Streitschrift mit antisozialistischen Reflexen.

Die Herausgeber meinen, »radikale Positionen« ausschließen zu müssen. Während einer Buchpräsentation erklärte Stefan Rettich, dass das Thema »aus der linken Ecke« raus müsse. Flächendeckender Vergesellschaftung, die im Büchlein konsequent mit Verstaatlichung verwechselt wird, erteilt er daher auch eine Absage, weil sie zur Monopolbildung durch den Staat führen würde. Monopole seien aber schlecht. Dass indessen gerade der Staat das Monopol juristisch fixiert, demzufolge eine Gruppe von Menschen über Teile des Bodens als »Sphäre ihres Privatwillens« (Marx) verfügt und aus dem Bedürfnis nach Wohnen etwas Zahlungspflichtiges macht, scheint nicht der Stein des Anstoßes zu sein. Statt also das Privateigentum als die Gesellschaft strukturierendes Produktionsverhältnis aufs Korn zu nehmen, wird hier das Märchen von der sozialen Marktwirtschaft erzählt. Der Staat solle die Härten des Kapitalismus abmildern, Vergesellschaftung sei daher nur eine Ultima ratio für den Ausnahmefall.

Dem sichtbaren Schlamassel soll eine Bodenwertsteuer, kommunale Bodenfonds, eine Bodenstiftung und das Erbbaurecht entgegengestellt werden, die Bodenrichtwerte durch den Staat gedeckelt werden, Wertsteigerungen – etwa durch den vom Staat finanzierten infrastrukturellen Ausbau der Umgebung – durch die Steuer eingefangen und in Fonds gepackt werden. Eine mit diesem Kapital ausgestattete Stiftung kauft dann Grundstücke, die Kommunen vergeben das Recht zur Nutzung, behalten jedoch den Boden (Erbbaurecht). An den steigenden Bodenpreisen hat der Staat aber ein objektives Interesse, denn seine Steuereinnahmen steigen. Um die Eigentümerseite nicht zu stark zu belasten, gibt es ferner die altbekannten Verfahren der Kostenminimierung (Share-Deals, Steuererlässe usw.). So kann außerdem die Grundsteuer zu 100 Prozent auf die Miete umgelegt werden. Schließlich sind die Bodenpreise in den Zentren derzeit viel zu hoch für eine aktionsfähige Bodenstiftung.

Der Adressat ist hier der Staat, der mit aller Macht das Privateigentum sichert und zugleich auf das »Gemeinwohl« verpflichtet werden soll. In die Röhre gucken aber ausschließlich die Mieter, gerade auch weil ihr politisches Gewicht in der Publikation keine Konturen erhält. Die Umsetzung dieses Konstrukts erscheint daher äußerst fragwürdig, weil sie gänzlich an die Subjektivität staatlicher Akteure gebunden wird. Wenn die Gesellschaft »ihre Sichtweise« auf den Boden ändern würde, »werden auch Reformen möglich«. Wieso die Vermieter eine Position einnehmen sollten, die ihrer Interessenlage widerspricht, bleibt nebulös. Im Jahr 2018 forderten die Vermieterverbände GdW und Haus & Grund die Abschaffung der Grundsteuer, weil sie ihnen zu bürokratisch und praxisfern erschien. Man könne das dann fehlende Geld über eine erhöhte Einkommenssteuer ausgleichen. Das sei sozial gerecht, also gemeinwohlorientiert.