Rotlicht: Sonntag

Bernadett Szabo/REUTERS »Erinnere Dich!« Eine jüdische Familie in Ungarn feiert den Sabbat

Der Sonntag ist keine Erfindung des Christentums, sondern hat seinen Ursprung im Judentum. Im ersten, dem hebräischen Teil der Bibel heißt es: »Sechs Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun. Aber am siebenten Tag ist der Sabbat (der Ruhetag) des Herrn, deines Gottes, da sollst du kein Werk tun.« So heißt es im fünften Buch Mose, dem Deuteronomium, ähnlich formuliert ist es an anderer Stelle. Diesem Gebot verleiht die heilige Zahl sieben, die Zahl Gottes, absolute Autorität.

Allerdings wollte sich das Christentum insoweit vom Judentum unterscheiden, als es nicht den Sabbat übernahm, sondern den Tag nach dem Sabbat zu seinem Ruhetag bestimmte. Die Christen im römischen Reich nannten ihn »Tag des Herrn« und erinnerten damit an die Ostererzählungen, nach denen Jesus zuerst am Tag nach dem Sabbat als Auferstandener erlebt worden war.

Der römische Kaiser Konstantin erklärte 321 den »Tag der Sonne« zum staatlichen Ruhe- und Feiertag. Damit kam er den Anhängern verschiedener religiöser Strömungen entgegen, auch den Christen, die nun am Tag der Sonne ihren Gottesdienst feiern durften, nachdem frühere römische Kaiser sie als Staatsfeinde verfolgt hatten. Konstantin brauchte die Christen, um seine Machtposition auszubauen – der Beginn des sogenannten konstantinischen Zeitalters, der unheiligen Allianz zwischen Staat und Kirche in ihrer wechselvollen Geschichte. Das bundesrepublikanische Grundgesetz von 1949 übernahm aus der Verfassung der Weimarer Republik von 1919 folgenden Passus: »Der Sonntag und die staatlich anerkannten Feiertage bleiben als Tage der Arbeitsruhe und der seelischen Erhebung gesetzlich geschützt.«

Doch weder der konstantinische »Tag der Sonne« noch der christliche Sonntag im Altertum noch das Grundgesetz lassen die eigentliche Bedeutung des Sabbatgebotes erahnen. Es richtete sich nicht bloß an den Mann, das Oberhaupt der Großfamilie, das die Befehlsgewalt hatte. Vielmehr sollten alle in den Genuss des Ruhetages kommen: die engeren Familienmitglieder, die Knechte und Mägde, die, je nach Epoche, in sklavenähnlichen Verhältnissen lebten. Niemand sollte an diesem Tage einem Arbeitsbefehl gehorchen müssen, nicht einmal die Nutztiere, die zum Lebensunterhalt der Großfamilie beitrugen: »dein Rind, dein Esel, all dein Vieh«. Ausdrücklich erwähnt das Gebot den »Fremden, der in deinen Toren ist«. Fremde gehörten nämlich nicht zur Kultgemeinschaft und besaßen mindere oder gar keine Rechte. Aber auch sie hatten ein Recht auf den Ruhetag. In heutiger Sprache bedeutet das: Das Sabbatgebot ist radikal emanzipatorisch.

Mit dem Mythos von der Erschaffung der Welt in sechs Tagen und dem Garten Eden, dem Paradies, besitzt das Judentum, wie andere Kulturen auch, seine Erzählung vom goldenen Zeitalter. Aber für das Sabbatgebot spielt sie nicht die Hauptrolle. Wichtiger ist der Bezug auf die eigene Erfahrung, nämlich die Befreiung von Ausbeutung, von Herrschaft und Knechtschaft. Diese Erfahrung ist, unabhängig von der historischen Spurensuche, immer als konkret erlebte Vergangenheit im Gedächtnis geblieben, bis heute. So gehört die Mahnung »Erinnere dich!« zu den wichtigsten Worten der hebräischen Bibel und ist zentrale Botschaft am Sabbat. Anders gesagt: Die Warnung vor der Geschichtsvergessenheit ist so wichtig, dass sie durch den Sabbat institutionalisiert wurde: Keine Arbeit durfte von der Erinnerung an die eigene Geschichte ablenken. Mehr noch: Am Sabbat sollten die Menschen Freiheit von Ausbeutung, von Knechtschaft und Herrschaft leben, wenigstens für 24 Stunden.