Eine eigene Muse

GÜNTHER RAKETE Immer weiter Richtung Kunstpop: Japan

Im Dezember 1979 erschien ein der großen Öffentlichkeit wenig bekanntes, aber epocheprägendes Album. Die Londoner Band Japan fand nach zwei gar nicht mal schlechten, aber doch sehr Vorbildern wie David Bowie, T. Rex oder den New York Dolls verhafteten Platten ihren eigenen Stil. Zusammen mit dem Roxy-Music-Produzenten John Punter ließ sie den Glam-Punk-Rock hinter sich und erfand für das Album »Quiet Life« einen Sound, der als Blueprint für die New-Romantic-Szene dienen sollte. Eine Szene, mit der Japan – der Sänger David Sylvian, sein Bruder Steve Jansen (eigentlich heißen beide »Batt« mit Nachnamen) am Schlagzeug, Mick Karn am Bass, der Gitarrist Rob Dean und Richard Barbieri an den Keyboards – wenig am Hut hatten. Umgekehrt hatte diese Szene aber sehr viel mit ihnen am Hut.

Vor allem der Produzent Colin Thurston versuchte gleich mehrfach und recht erfolgreich, den Sound des Albums nachzubauen – unter anderem für die Debütalben von Duran Duran (1981) und Talk Talk (1982). Aber auch Ultravox orientierten sich nach dem Weggang von John Foxx an Japans Klangwelt. Während einige Bands mit dieser Formel extrem erfolgreich wurden, entwickelten sich Japan immer weiter in Richtung Kunstpop – interessanter als die meisten ihrer Zeitgenossen, aber eben auch konsequent ihrer eigenen Muse folgend. Und diese Muse interessierte sich nicht so richtig für die Charts. Die paar kleineren Hits wirkten eher zufällig.

»Quiet Life« war ein perfektes Stück Synthpop: Mick Karn hatte sein charakteristisches Frettless-Bass-Spiel perfektioniert, Jansens Schlagzeug entfaltete eine hypnotische Wirkung, ähnlich dem von Jaki Liebezeit bei Can, und im Hintergrund der atmosphärische Nebel von Barbieris Keyboards (Barbieri meinte einmal, zu der Zeit sei er noch mehr an den Knöpfen seiner Keyboards interessiert gewesen als an den Tasten). Alles war in ein leicht bedrohliches Zwielicht getaucht, der Kalte Krieg bewegte sich auf seinen Höhepunkt zu, viele britische Bands wandten sich eher Europa zu als den USA. Beziehungsweise einer idealisierten Idee eines Europas, dass sich aus den 1920ern auf einem Zeitstrahl weiterentwickelte, auf dem der Zweite Weltkrieg nicht stattfand. Ein Bohème-Europa, in dem das Wiener Kaffeehaus vom Pariser Bistro nur eine kurze Fahrt im Trans-Europa-Express entfernt war. Zugleich nostalgisch und futuristisch. Und immer auch mit einer gewissen Dekadenz, dem hedonistischen Einfordern von Sinnlichkeit im Schatten der Bombe.

»Quiet Life« war ein Album des Umbruchs: Sylvian begann, seine Stücke vermehrt für Klavier anstatt für Gitarre zu schreiben, was zu einer anderen Atmosphäre führte. Die Bandmitglieder waren auf diesem dritten Album alle gerade mal Anfang 20 und begannen ihre künstlerischen Persönlichkeiten zu entdecken, bzw. mit wachsenden Fähigkeiten zu entwickeln. Das kam auf dem nächsten Album »Gentlemen Take Polaroids« noch stärker zum Tragen, aber der Höhepunkt sollte 1981 »Tin Drum« werden, das letzte Album der Band. 1989 gab es noch eine weitere Zusammenarbeit aller Bandmitglieder unter dem Namen »Rain Tree Crow«, ein hervorragendes Album, mehr Kunst als Pop (im Sinne von »Musik, die im Radio gespielt werden kann«), eine Dokumentation der künstlerischen Reife, die die Musiker erreicht hatten und ihres immer noch einzigartigen Zusammenspiels. Aber das historisch wichtigste Album der Band, das Album, das den Sound einer kurzen Ära prägen sollte, war »Quiet Life«. Es wurde jetzt von BMG/Warner in einer netten Box wiederveröffentlicht, die das Album auf LP und CD enthält, dazu noch eine Live-Bootleg-CD, eine CD mit Remixen und Non-Album-Tracks, wie der mit Giorgio Moroder aufgenommenen Single »Life in Tokyo« und einem Booklet, in dem unter anderem Steve Jansen und Rob Dean auf das Album zurückblicken.

Fast zeitgleich veröffentlicht Japan-Keyboarder Richard Barbieri sein neues Album »Under A Spell«. Er war in den letzten Jahren Mitglied von Steven Wilsons Neo-Prog-Band Porcupine Tree. Aber wenn man es nicht wusste, hat man ihn da nicht herausgehört, er ordnete sich eher mannschaftsdienlich unter. Auf »Under a Spell« hört man wieder seine typischen Klangflächen, Töne, denen Zeit gegeben wird auszuhallen und zu verschwinden, bevor der nächste kommt. Ein unwürdiges Gedrängel gibt es auf dem Album auch dann nicht, wenn das Tempo mal ein wenig anzieht. Axel Croné – und vor allem Percy Jones (Brand-X, Brian Eno, Kate Bush, David Sylvian) auf »Serpentine« – am Bass erinnern bisweilen an den 2017 verstorbenen Mick Karn, Luca Calabreses Trompetenspiel an das von Jon Hassell. Alles vertraute Sounds aus dem Japan-Umfeld.

»Under a Spell« musste jetzt aufgrund der globalen Lage in Heimarbeit zusammengefrickelt werden. Das war anders geplant, funktioniert aber erstaunlich gut. Insbesondere auf dem schon erwähnten »Serpentine« und auf dem Titelstück. Auf ersterem sind neben Barbieri und Jones noch die schwedische Musikerin Lisen Rylander Löve und Marillion-Sänger Steve Hogarth zu hören, allerdings nur in Form von Vocal-Samples, nicht als Sänger im engeren Sinne. Der Track »Under a Spell« eröffnet das Album fast meditativ langsam und jazzy, mit sparsam gesetztem Vibraphon und Keyboard – die Atmosphäre hat drei Minuten Zeit, sich in Ruhe auszubreiten, bevor die Percussion dazukommt. Man kann sich gut vorstellen, wie die Platte klingen würde, wäre sie als eine weitere Zusammenarbeit mit Steve Jansen und Mick Karn entstanden. Alle Mitglieder der Band haben in den letzten Jahrzehnten interessante Alben aufgenommen, oft auch in unterschiedlichen Kombinationen miteinander. Die Magie, die ihr Zusammenspiel so einzigartig machte, erreichen sie mit anderen Musikern selten.