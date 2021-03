Nachschlag: Nix ist gleich

Eibner/imago images Altersarmut bei Frauen: Klamm – oft schon Mitte des Monats

Altersarmut. Ein Massenphänomen, auch hierzulande. Insbesondere für Rentnerinnen. Das Zahlenwerk ist eindeutig: Denn während Männer im Durchschnitt eine Altersrente von ungefähr 1.150 Euro bekommen, sind es bei Frauen nur um die 700 Euro. Eine Differenz von knapp 40 Prozent, »Gender Pension Gap« heißt das. Im Vergleich zu anderen OECD-Staaten ist die BRD hierbei Schlusslicht. »Unser Rentensystem ist orientiert an Erwerbsarbeit und bevorzugt damit per se den männlichen Alleinverdiener«, erklärte Irene Götz, Ethnologin und Buchautorin, im täglichen Podcast »Zurück zum Thema« des Internetfunks Detektor FM. Nur: Wie lässt sich die erwerbsbasierte Altersvorsorge von Frauen verbessern? »Es wird von uns erwartet, dass wir auch privat vorsorgen«, sagte Claudia Müller, Gründerin der Bildungseinrichtung »Female Finance Forum«, in den Beitrag. Leere Worte, wie sie weiß: »Leider wird uns das selten so deutlich gesagt, geschweige denn, wie das eigentlich funktioniert.« (or)