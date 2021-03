Keine Helden

Die Comic-Con-Messe im kalifornischen San Diego fällt wegen Corona zum zweiten Mal aus. Die Veranstalter sagten das für Juli geplante mehrtägige Treffen mit über hunderttausend, oft als Superhelden verkleideten Besuchern am Montag ab. ­Comic-Con-Fans müssen sich mit einem Online-Event im kleinen Rahmen begnügen. 2020 war die Messe zum ersten Mal in ihrer 50jährigen Geschichte abgesagt worden. 1970 in San Diego gegründet, ist die Comic-Con die berühmteste aller Comic-­Conventions. (dpa/jW)